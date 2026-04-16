Villa Clara: Por un 1° de Mayo con acciones y entusiasmo

A propósito de la celebración del Día Internacional de los Trabajadores, la sede villaclareña de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) ha organizado una serie de actividades que buscan la movilización y el compromiso social de los obreros de la provincia.

En conferencia de prensa encabezada por Maglin del Sol Martínez, secretaria de dicha organización en el territorio, se ofrecieron pormenores acerca de los preparativos para el desfile y diversas acciones colaterales que involucran a los sindicatos.

Del Sol Martínez destacó que, a diferencia de otros años, se realizarán más actos en consejos populares y poblados debido a la compleja situación electroenergética.A nivel provincial, se otorgará la condición de Vanguardia Nacional a 44 colectivos laborales.

La CTC en Villa Clara convocó a la movilización y el compromiso social a propósito del Día Internacional de los Trabajadores. (Foto: Lety Mary Alvarez Aguila)

Asimismo, mencionó que se efectuarán actos para condecorar a centros destacados en el municipio de Santa Clara. La líder sindical citó la convocatoria a desarrollar todos los fines de semanas trabajos voluntarios y, además, asumir tareas de impacto como la recogida de desechos sólidos, la producción de alimentos o la limpieza de los hospitales, labor que mantienen algunas entidades desde hace aproximadamente dos meses.

Con motivo de la jornada que honra al proletariado, también se invita, el martes 21 de abril, a una concentración en el llamado malecón santaclareño con el fin de convocar a los sectores y juntar iniciativas. La ocasión resultará propicia para homenajear a héroes y heroínas del trabajo.

Según Del Sol Martínez, se ha hecho vital el apoyo de las organizaciones políticas y de masas en cuanto a las actividades. Entre las misiones más nobles, destacó las donaciones de sangre, tarea que también contribuye a salvar vidas. De igual forma, informó sobre la entrega de una canastilla a una madre joven en situación de vulnerabilidad. Detrás de este gesto estuvo la disposición del Sindicato del Comercio, la Gastronomía y los Servicios.

Otro aspecto a resaltar constituyen las acciones concretas en cuanto al cambio de matriz energética. Al respecto, la secretaria de la CTC en Villa Clara, subrayó que, el jueves 16 de abril, el Parque Científico Tecnológico del territorio acogerá la apertura de la Feria Internacional de Energías Renovables, a la que se sumarán varias empresas y organismos de la provincia.

La planificación también incluye recorridos, inauguraciones de solineras, donaciones a casas de niños sin amparo familiar y salas oncológicas.

Bajo el Lema "La patria se defiende", la masa obrera villaclareña espera este 1° de Mayo con la necesidad de reafirmar el apoyo a las causas de nuestro país. A decir de Maglin del Sol Martínez, esa defensa de la patria no solo consiste en la concepción de la guerra de todo el pueblo, sino también en la visibilidad del bien y el uso adecuado de las plataformas para ellos.

«Se defiende a la patria al producir, al prestar servicios, al crear nuevos rubros exportables; al ofrecer un mejor tratamiento laboral y salarial...», expresó.

Masividad, disciplina, combatividad, propaganda e iniciativas marcarán el 1° de Mayo en una provincia que también llevará el color del entusiasmo.