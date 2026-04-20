Un sí por Cuba

SANTA CLARA. —«Vine a ratificar mi compromiso con la Patria. En momentos como estos, de peligros y amenazas, no queda otra alternativa que aquella expresada por Fidel, hace 66 años: "Patria o Muerte"», expresó Jorge Moreno Castellón, trabajador de la UEB «Osvaldo Herrera» de Santa Clara, luego de estampar su firma de compromiso con Cuba y con su Revolución, en actividad desarrollada en la Empresa Agropecuaria Valle del Yabú.

Allí, en pleno surco y luego de concluir el trabajo voluntario convocado para la ocasión, el incansable trabajador dedicado a la producción local de materiales, reconoció la importancia de unir voluntades para que prevalezca la paz y no la agresión militar a nuestro país, al tiempo que señaló, que Cuba jamás ha sido una amenaza para ninguna nación, muy al contrario, ha sido un paladín de la solidaridad.

Con su firma por la Patria, Moreno refrendó su apoyo a la Declaración del Gobierno Revolucionario, emitida el pasado 16 de abril, que muestra el compromiso de este pueblo con la paz, y a la vez, la firmeza y disposición a defender la soberanía y la independencia que tanta sangre ha costado a los cubanos.

De igual manera, reconoció que este era un modo de patentizar su condena a la amenaza imperialista que hoy se cierne sobre Cuba, ante lo cual se impone actuar con la mayor firmeza ante la política arrogante y prepotente del gobierno norteamericano.

Queremos que prevalezca la paz, pero que no se equivoquen. Aquí hay un pueblo dispuesto a propinarle otra derrota al enemigo del norte, como la que se le infringió hace 65 años en Girón, señaló el obrero de Plomat, quien no dudó en afirmar que a este pueblo no puede esperarle otra cosa que la victoria.

La actividad, en la que estuvieron presentes las máximas autoridades políticas y gubernamental del territorio, Susely Morfa González y Milaxy Yanet Sánchez Armas, respectivamente, además de una representación de trabajadores de los distintos sectores, se convirtió en un nuevo acto de reafirmación revolucionaria del pueblo villaclareño.