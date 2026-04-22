Celebra CITMA en Villa Clara su 32 aniversario

La delegación villaclareña del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) celebró el acto por su 32 aniversario. La sala Caturla de la Biblioteca Martí acogió este martes 21 de abril a representantes del sistema de ciencia y organismos priorizados de la provincia.

El CITMA en Villa Clara recibió el reconocimiento de centro Destacado en la Emulación Socialista como Ciencia, Innovación y Soberanía: un solo frente. Recibió esta condecoración la Dra. C. María del Carmen Velazco Gómez, secretaria de la delegación.

«Sin duda alguna, han sido 32 años de mucho esfuerzo, ahora recibiremos este 23 de abril dos premios de innovación nacionales para el territorio. Para este año, el mayor compromiso de nuestra comunidad es elevar la aplicación de los resultados. Debemos buscar que el proceso innovador busqué siempre la solución de los problemas».

(Foto: Yaisa Beatriz Coronado Gutierrez)

En esta ocasión, el CITMA reconoció a los centros radicados en el territorio por los resultados alcanzados en 2025. Entre los homenajeados se encuentran el Centro Meteorológico Provincial, Archivo Histórico y la Dirección Territorial de CITMATEL.

El Sindicato Nacional de la Educación, la Ciencia y el Deporte condecoró a trabajadores, que permanecen por 20 años o más en este sector. Estos hombres y mujeres recibieron de manos de Yaineris Aday Quintana, secretaria del sindicato, la Medalla Rafael María Mendive.

Medalla Rafael María Mendive. (Foto: Yaisa Beatriz Coronado Gutierrez)

Asimismo, se entregaron los premios del Concurso de Periodismo y Comunicación Científica Alfredo Nieto Dopico. En esta decimoctava edición, se recibieron 24 materiales periodísticos a competir en las categorías de prensa escrita, radial, televisiva y fotografía.