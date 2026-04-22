Reciben entidades del Turismo en Villa Clara condición de Vanguardia Nacional

Los colectivos más destacados del Ministerio de Turismo en Villa Clara fueron galardonados con la condición de Vanguardia Nacional, en acto efectuado en la Plaza de la Revolución Comandante Ernesto Che Guevara, en el que estuvieron presentes .Susely Morfa González, primera secretaria del Partido en la provincia, y Noel Chinea Pérez, vicegobernador.

(Foto: Oscar Salabarría Martínez/CMHW)

La Escuela de Hotelería y Turismo de Villa Clara recibe por la constancia de su esfuerzo el mayor logro: la bandera de Vanguardia Nacional. El complejo gastronómico cultural Santa Rosalía resulta también galardonado con esta distinción por su capacidad de mantener uno de los restaurantes más emblemáticos de Santa Clara.

«Nuestro colectivo del Santa Rosalía participa en todas las tareas a las que somos convocados: donaciones de sangre, trabajo con los círculos infantiles y casas de abuelos. Llevamos años luchando por obtener esta bandera y resulta un honor ser capaces de alzarla en alto este 1ro de mayo», expresó Manuel Soliño Guevara, Héroe del Trabajo en el sector del Turismo.

Colectivos de Turismo con la condición de Vanguardia Nacional.

Dos centros que ratificaron la condición Vanguardia Nacional son la Sucursal Islazul Villa Clara —onformada por los hoteles Santa Clara Libre, Floreale, Hanabanilla y Elguea— y el complejo hotelero Los Caneyes.

(Foto: Oscar Salabarría Martínez/CMHW)

En esta ocasión, el Complejo Hotelero Cubanacán Remedios recibio la distinción que lo acredita como Eficiente nacional. Asimismo, se dedicó un espacio a reconocer el aniversario 70 de la fundación del hotel Santa Clara Libre.

Regla Dayamí Armenteros Mesa, delegada del Ministerio del Turismo en Villa Clara, convocó a los trabajadores a firmar por la Patria y en contra del bloqueo. «Los convocamos a ser elevar la calidad del trabajo y a ser embajadores de la paz, la seguridad y la solidaridad».