Recibe industria del reciclaje condición de Vanguardia Nacional

Por segundo año consecutivo la Empresa de Recuperación de Materias Primas (ERMP) de Villa Clara mereció la condición de Vanguardia Nacional, máxima distinción que otorga la Central de Trabajadores de Cuba a colectivos destacados.

Yusimi Campillo Mederos, secretaria general del Buró Sindical de la ERMP, de conjunto con los trabajadores de la industria del reciclaje, recibieron el alto estímulo por segundo año consecutivo. (Foto: Idalia Vázquez Zerquera)

Orlando Morfi González, director general de la industria del reciclaje en la provincia, expresó a Vanguardia que la entrega del importante aval responde a los meritorios resultados alcanzados en la etapa evaluada, gracias al esfuerzo, sacrificio y compromiso de los trabajadores, que permitieron alcanzar indicadores productivos favorables y un trabajo integral.

«Los favorables indicadores económicos alcanzados en el 2025, nos permitieron recibir por segundo año consecutivo la condición de Vanguardia Nacional», expresó Orlando Morfi González, director general de la ERMP. (Foto: Idalia Vázquez Zerquera)

En la etapa —expresó— resultó meritoria la contribución del gremio a las donaciones de sangre para centros asistenciales de la Salud, así como al entorno comunitario donde radica la empresa, como demostración del empeño y arraigo de los trabajadores de un colectivo caracterizado por la unidad.

Entre los jóvenes consagrados que aportaron a los resultados de la entidad se encuentra Mariadne Morales Martínez, graduada en la Universidad de las Ciencias Informáticas, y especialista principal de ventas con un año de experiencia en la profesión.

«Recibir la condición de Vanguardia Nacional tiene un alto significación y honor para los trabajadores de nuestra industria. Ello demuestra la convicción del colectivo de salir adelante, a pesar de la difícil situación por la que transita el país».

Por su parte, Yusimi Campillo Mederos, secretaria general del Buró Sindical de la ERMP, consideró un gran orgullo para el gremio recibir el estímulo, por su compromiso y dedicación en cada misión encomendada.

«Este año iremos por más, pues la empresa se encuentra inmersa en varios proyectos, entre ellos, el llamado Reciclo mi Barrio, que nos permite llegar a la comunidad y recuperar valores, a través del rescate de desechos reciclables en manos de la población, que pueden ser reutilizados y aportar dividendos.

Mariadne Morales Martínez, especialista principal de ventas, graduada en la Universidad de las Ciencias Informáticas, resultó una de las jóvenes que también aportó a los resultados de la entidad. (Foto: Idalia Vázquez Zerquera)

«Otro proyecto con resultados, lo constituye Casimira y sus casimiritos. Aquí el Sindicato, su protagonista principal, acoge a niños de mujeres trabajadoras de la entidad durante la etapa vacacional y de receso escolar, para que las madres no tengan que ausentarse del trabajo para cuidar a sus hijos en ese período.

«La iniciativa ha sido extendida también al entorno comunitario, con la invitación de los niños de La Gomera, Las Minas y Antón Díaz, para que se sientan motivados, con la intención de extenderlo en un futuro a otros lugares.

«Aquí los pequeños reciben nuestra atención y le enseñamos sobre la importancia del reciclaje, para contribuir con la formación de valores desde edades tempranas, en un ambiente de compañerismo con actividades de participación».

Campillo Mederos se refirió, además, a la reciente rúbrica del documento Mi firma por la Patria, con la cual los trabajadores ratificaron la decisión de defender la soberanía nacional y las conquistas de la Revolución, y expresó que estarán presentes, como cada año, en la marcha obrera del Primero de Mayo en la Plaza del Che.