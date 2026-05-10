Agasajan labores agropecuarias del campesinado

Celebrado acto provincial por el 17 de Mayo, efeméride histórica que enaltece a hombres y mujeres del sector.

Guataca en mano, entre retoños que en zafras venideras dejarán azúcar en los ingenios, los campesinos villaclareños rememoraron los aniversarios 67 de la Primera Ley de Reforma Agraria, en La Plata, Sierra Maestra, y el 67 del nacimiento de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), respectivamente, en acto efectuado en predios de la CPA Bernardo Díaz Guerra, en Cifuentes, convertida en forma productiva diversificada y una de las mejores de su tipo en el país.

Sistemáticos reconocimientos acumula la cooperativa Bernardo Díaz Guerra, en Tajadora, sede del acto por el Día del Campesino en Villa Clara, convertida en una de las mejores del país en la producción cañera. (Foto: Luis Machado Ordetx)

El sector campesino y cooperativo, pilar en los acopios de alimentos, a pesar de las limitaciones de combustibles, fertilizantes químicos y otros componentes inorgánicos para incrementar rendimientos y combatir plagas o enfermedades y crías de animales, apela a la sapiencia heredada de los ancestros con el ánimo de extraer las riquezas que el suelo prodiga.

En tal sentido, reconoció Betsy Arroyo Rafuls, presidenta de la ANAP en la provincia, destacó que existe una contribución duradera en la estrategia nacional de alcanzar la soberanía alimentaria y el autoabastecimiento municipal a partir de la revitalización de polos productivos y el concurso de los campesinos.

Desde épocas ancestrales en cualquier contexto agropecuario la tracción animal contribuye a extraer riquezas a los suelos. (Foto: Luis Machado Ordetx)

A pesar de las carencias, la agroecología, la aplicación de la ciencia y la técnica al surco, el asesoramiento de centros de investigación radicados en la provincia, el empleo persistente de la tracción animal y los conocimientos agropecuarios heredados, permiten intensificar las labores en el campo.

Casi un 77 % de la superficie terrestre con posibilidades de explotación está radicada en ese sector. De ese modo, un 80 % del total de los acopios procede de las fincas campesinas, garantía en las cosechas de alimentos, el sustento económico familiar, la sustitución de importaciones, o la contribución social y ventas directas a los consumidores en mercados y ferias dominicales.

De los vegueríos villaclareños brota la inconfundible hoja cotizada en mercados foráneos y también producciones agropecuarias que suman alimentos a las comunidades rurales y urbanas de la provincia. (Foto: Luis Machado Ordetx)

Ahí destacan 227 cooperativas con vínculos directos para el abastecimiento agropecuario a las comunidades en las cuales están enclavadas. También descuellan los aportes de campesinos tabacaleros, actores decisivos en la donación de alimentos a instituciones hospitalarias y centros docentes, ventas a trabajadores contratados, o labores humanistas. En tal sentido trascienden las entregas, sin costo alguno para el sector estatal, de 52 kits de energía solar de sistema fotovoltaico dirigidos a policlínicos y áreas hospitalarias o de ancianos de la provincia.

El traspaso en usufructo de tierra deficientemente explotada, y su uso racional y eficiente, dijo Arroyo Rafuls, constituye un camino para mayores producciones de viandas, granos, hortalizas, frutales, caña de azúcar, café, miel de abeja y tabaco, renglones que, en algunos casos, muestran incrementos productivos, como ocurre en las cosechas de arroz en Encrucijada, o en los vegueríos de Placetas o Manicaragua.

La carne de cerdo, de res y leche, a pesar del rol esencial que desempeñan el sector, todavía mantienen discretos volúmenes de ventas que resultan inferiores a las necesidades y se ubican entre los renglones rezagados. No obstante, son los campesinos los mayores suministradores lecheros a la alimentación diaria de niños y ancianos.

Yamilé Báez Fernández, a la izquierda, recibió el reconocimiento de Vanguardia Nacional que entrega el sector campesino y cooperativo cubano a organizaciones destacadas en la producción. (Foto: Luis Machado Ordetx)

Durante el acto asociados al sector recibieron los certificados ce Vanguardia Nacional de la ANAP, y se reconoció con similar categoría a Cooperativas de Producción Agropecuaria y de Créditos y Servicios, así como a municipios integrales en el trabajo de la organización, entre los cuales destacan Sagua la Grande, Santo Domingo, Remedios, Quemado de Güines y Cifuentes, territorio anfitrión del encuentro.

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