Actualización de la situación electroenergética en Villa Clara

Tomado de la CMHW 70 14 Mayo 2026 70 14 Mayo 2026 Publicado recientemente

Villa Clara a las 8:15 a.m. de este jueves 14 de mayo, solo disponía de 40 MW, como consecuencia de la desconexión parcial del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), tras un nuevo fallo reportado en la central Antonio Guiteras, de Matanzas. Así dijo Yadier Ruiz, director del Despacho de Carga en la Empresa Eléctrica provincial.

«Casi todos los circuitos de la provincia están a oscuras, solo mantenemos con servicio los hospitales, las estaciones de bombeo de agua Minerva-Ochoíta y Palmarito, en Santa Clara, y un mínimo de otros objetivos estratégicos del territorio», afirmó Ruiz.

Y añadió: «Nuestros parques solares operan con muchas limitaciones para tributar energía al SEN en este escenario extremo, la situación debe mejorar una vez que se restablezcan las termoeléctricas disponibles en el oriente cubano. Será otra jornada con afectaciones, tan o más prolongadas que las vividas en las últimas semanas en Villa Clara», puntualizó. (Abel Falcón Curí)