El pueblo villaclareño junto a Raúl con el pie en el estribo

Ante la infame acusación efectuada por el Gobierno de Estados Unidos contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, los villaclareños reafirmaron su apoyo y fidelidad al líder de la Revolución Cubana, quien durante su fecunda vida ha sido ejemplo de hombre íntegro, moral intachable y patriota cabal.

En ese sentido, trabajadores de Educación, el Inder (Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación ) y el Turismo mostraron su respaldo, este 22 de mayo, al combatiente del Moncada, expedicionario del Granma, fundador del Ejército Rebelde, al Jefe del III Frente, fundador del Partido Comunista de Cuba y ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) durante cinco décadas, que a golpe de trabajo, dedicación y entrega total en la construcción y defensa de nuestra sociedad socialista se ganó el respeto y admiración del pueblo.

Los trabajadores de la Educación patentizaron su respaldo al General de Ejército Raúl Castro Ruz. (Foto: Página de Facebook de la emisora CMHW)

Luis Ramírez Cuéllar, metodólogo de Educación Especial de la Dirección Provincial de Educación, manifestó que el colectivo de educadores ha patentizado los principios de la Revolución y apoya la respuesta del pueblo en contra de las patrañas del imperialismo norteamericano, en este caso las acusaciones contra el General de Ejército Raúl Castro.

Destacó que en todas las escuelas e instituciones educativas también se realizaron actividades político-culturales en respaldo a la Revolución y muestra de firmeza y fidelidad a nuestra historia.

Asimismo, frente al estadio Augusto César Sandino, los trabajadores del Inder, atletas y estudiantes manifestaron su rechazo a la sucia maniobra orquestada por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien ha manipulado los hechos del derribo de las avionetas de la organización terrorista Hermanos al Rescate; sin embargo, no menciona la impunidad con la que fueron recibidos y aupados en Estados Unidos asesinos como Posada Carriles, autor intelectual del crimen contra el avión de Barbados, en el que murieron 73 personas, entre ellos, todos los jóvenes integrantes del equipo cubano de esgrima.

Los trabajadores del Turismo reafirmaron su respaldo a Raúl y a la Revolución. (Foto: Francisnet Díaz Rondón)

Omar Medina, jefe de Seguridad y Protección del hotel Central, rememoró la herencia de lucha y resistencia del pueblo desde las luchas por la independencia de Cuba. (Foto: Francisnet Díaz Rondón)

Por su parte, en el hotel Central santaclareño los hombres y mujeres del sector del Turismo también se sumaron al repudio de la infamia perpetrada desde el norte contra el líder cubano.

Omar Medina, jefe de Seguridad y Protección de la instalación, rememoró la herencia de lucha y resistencia del pueblo desde las luchas por la independencia de Cuba, y recordó la icónica frase del Lugarteniente General Antonio Maceo: «Quien intente apoderarse de Cuba solo recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre, sino perece en la contienda».