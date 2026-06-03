Villa Clara celebra el Día Mundial del Medio Ambiente como provincia destacada

Con la condición de provincia destacada por séptimo año consecutivo, Villa Clara conmemoró el miércoles 3 de junio el Día Mundial del Medio Ambiente. El acto que estuvo dedicado al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y al cumpleaños 95 del General de Ejército Raúl Castro Ruz.

La delegada del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) en el territorio, doctora María del Carmen Velazco, abrió sus palabras recordando la intervención de Fidel en la Cumbre de Río de 1992: «Una importante especie biológica está en riesgo de desaparición por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida: el hombre». «Cuánta verdad, talento, inteligencia y visión encierran estas palabras pronunciadas hace más de 30 años», subrayó.

La jornada —este año tiene como lema internacional «Por el clima ya», y cuenta con el auspicio de Azerbaiyán— sirvió también para que la delegada ratificara el respaldo de la comunidad científica y ambiental villaclareña a Raúl Castro «ante la cruel e injusta acusación realizada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos». A la vez, le hizo llegar las felicitaciones por su cumpleaños, destacando su liderazgo en la concepción e implementación de la Tarea Vida y los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo costero.

La condición de provincia destacada se sustenta en los resultados de la implementación de la Ley 150 del Sistema de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente. Según explicó la subdelegada de Medio Ambiente, Lourdes Castelo, la estrategia ambiental territorial 2021-2025 cerró con un cumplimiento superior al 96 por ciento de las acciones planificadas. En ese período se priorizaron los más de 200 focos contaminantes identificados, con avances en el manejo de residuales líquidos y la actualización de los permisos de vertimiento.

La provincia cuenta hoy con tres entidades certificadas con sistema de gestión ambiental, 56 con sistemas de gestión de la calidad, y 61 actores económicos incorporados a la estrategia de transición hacia una economía circular. El Aeropuerto Internacional Abel Santamaría mereció el Reconocimiento Ambiental Nacional, mientras que otras cinco entidades, junto a 37 instituciones, ocho personas naturales y el colectivo del sistema ambiental del Citma, recibieron el reconocimiento especial por el 5 de junio (Día Mundial del Medio Ambiente) en el año del centenario.

Velazco detalló que en la provincia están concluidos y en aplicación 11 estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo de desastres, que abarcan diferentes amenazas. En la zona priorizada de La Parcela se avanza en el fortalecimiento de las responsabilidades institucionales y comunitarias, mientras se mantiene el plan de capacitación de gestores ambientales para socializar el Decreto Ley 77 de Costas.

La delegada reconoció, no obstante, que persisten problemas como el manejo de los residuos sólidos urbanos, la contaminación y la degradación de los suelos, en los que reclamó «un actuar más responsable de los actores y organismos responsabilizados». Como experiencias positivas en este ámbito mencionó el proyecto Recicla Mi Barrio, de la Empresa de Recuperación de Materias Primas —que funciona en los 13 municipios y en cinco consejos populares de Santa Clara—, así como el proyecto de gestión de residuales sólidos en el Reparto José Martí y la propuesta del Parque Alternativo Comunitario Brisas Alemanes Express.

La gestión de gobierno basada en ciencia e innovación, con el aporte de los centros de investigación y de servicios científico-técnicos, fue otro de los ejes destacados en el discurso de la delegada, quien cerró con una cita martiana: «No somos herederos de nuestros padres, sino de nuestros hijos».

El acto provincial reafirmó el lema que guía la jornada en Cuba: «Fidel en la memoria, herencia, conciencia y acción ambiental»— y dejó explícito el compromiso institucional de continuar avanzando hacia un desarrollo sostenible en un contexto de crisis financiera y bloqueo recrudecido.