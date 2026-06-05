Reconocen a combatientes del Ministerio del Interior en Villa Clara

Mujeres y hombres que cumplen distintas misiones en el Ministerio del Interior (Minint) fueron reconocidos este jueves, 4 de junio, durante el acto en Villa Clara por el aniversario 65 de esa institución.

El Ministerio del Interior, una institución devenida trinchera silenciosa para contrarrestar los intentos de quebrantar a la nación y su pueblo, cuyos combatientes mantienen un comportamiento intachable en defensa de la patria, arriba este 6 de junio al aniversario 65 de su constitución.

En la ceremonia efectuada en el año del centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, a pocos días de la celebración del cumpleaños del General de Ejército Raúl Castro Ruz, se dio lectura a la Orden de ascenso al grado inmediato superior, así como se entregó la condición Elogio a la Virtud, la medalla Servicio distinguido y la condición especial Fieles a su Legado a destacados combatientes que se han consagrado a la defensa de la seguridad del estado y el orden interior.

En el acto político-cultural se otorgó la condición de Personalidad Distinguida a la teniente coronel Basilia García Agüero de la Unidad de Tránsito Provincial. (Foto: Ramón Barreras Valdés)

Asimismo, médicos y directivos del sistema de Salud en la provincia vinculados con el Minint y otros con un relevante desempeño también fueron agasajados, entre ellos Leidy Saray Rodríguez, directora provincial de Salud; Esteban Roig Caballero, al frente del hospital provincial clínico quirúrgico universitario Arnaldo Milián Castro, y Armando Caballero Font, jefe del Servicio de Terapia Intensiva de ese centro asistencial.

La ocasión fue propicia para entregar el sello Villa Clara con Todos a combatientes que han cumplido con creces las tareas encomendadas, entre ellos, el teniente coronel Rainel Milián Zamora, segundo jefe del Organismo político del Minint en Villa Clara, y el también teniente coronel Armando González Díaz, jefe de Órgano de Información y Análisis.

Durante la ceremonia, a propuesta del Consejo de Gobierno en Villa Clara, se otorgó la condición de Personalidad Distinguida a los coroneles René Juan Rodríguez Pérez y Arnaldo Pozo Becerra, así como al teniente coronel Heriberto López Pérez de Prado y la teniente coronel Basilia García Agüero, entre otros combatientes, y el Escudo de Armas a la Unidad de Tránsito Provincial, el Órgano Provincial de Prisión, y la Jefatura Provincial del Minint.

Durante la ceremonia, a propuesta del Consejo de Gobierno en Villa Clara, se otorgó la condición de Personalidad Distinguida a combatientes con años de servicio y una destacada trayectoria. (Foto: Ramón Barreras Valdés)

De igual forma, el Buró Provincial del Partido y Gobierno, a nombre del pueblo villaclareño, hicieron entrega de un reconocimiento especial a la Delegación Provincial del Minint.

En la jornada de celebración, se procedió al ascenso al grado inmediato superior de un grupo de combatientes, además de otorgarse la condición Elogio a la Virtud, la medalla Servicio distinguido, y la condición especial Fieles a su Legado. (Foto: Ramón Barreras Valdés)

En el acto político-cultural participaron Susely Morfa González, miembro del Comité Central del Partido y presidenta del Consejo de Defensa Provincial, y su vicepresidenta Milaxy Sánchez Armas, diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular; el general de Brigada Israel Cubertier Valdés, jefe de la Región Militar Villa Clara; el coronel Orelvis Fernández Puig, jefe de la Jefatura Provincial del Minint en Villa Clara, entre otros jefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, coroneles pensionados y oficiales con más de 45 años de servicio, y representantes de las organizaciones sociales y de masas del territorio.