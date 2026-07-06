Priorizan en Villa Clara vitalidad de hospitales y centros esenciales ante caída del SEN

En medio de la compleja contingencia energética que enfrenta el país, luego de caída total del Sistema Electroenergético Nacional a las 11:35 a. m., las máximas autoridades de Villa Clara han activado un puesto de mando en el Despacho de Carga provincial con el objetivo de garantizar la vitalidad de los hospitales, el bombeo de agua y los servicios imprescindibles para la población; la estrategia incluye la estabilización del microsistema eléctrico y la atención priorizada a las averías en la red de distribución.

Susely Morfa González, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en la provincia, aseguró que la prioridad absoluta en estos momentos es luchar por la vida de quienes se encuentran en los centros hospitalarios, donde se ha garantizado el combustible para los grupos electrógenos y se han fortalecido las medidas técnicas para evitar averías.

Susely Morfa González, primera secretaria del PCC en Villa Clara. (Foto: Oscar Salabarría Martínez)

Además, la hidroeléctrica Hanabanilla ha sido clave en esta primera fase de recuperación, permitiendo que a esta hora del mediodía todos los hospitales de Santa Clara y el bombeo de agua de la estación de Palmarito cuenten con electricidad. La dirigente territorial explicó que se están tomando medidas también en el abastecimiento de agua, con la activación de puntos alternativos y el uso de triciclos eléctricos, así como en las comunicaciones, mediante la distribución de diésel en varios puntos para garantizar la vitalidad de ese servicio.

En cuanto a la generación eléctrica, Morfa González informó que se realizan disímiles gestiones para arrancar los grupos de generación distribuida GEYSEL y EMGEF; «Se está haciendo una gestión en la provincia con determinado combustible que tenemos y, a partir de ahí, priorizamos cuáles serían los que arrancarían, casi todos tienen por encima de 10 megavatios, al menos para lograr el pico, garantizar vitalidad y para energizar el resto de los parques», precisó.

Por su parte, Yadier Ruiz Sánchez, director del Despacho de Carga en la provincia, explicó que luego de una oscilación que hizo colapsar el microsistema que comenzaba a levantarse desde la hidroeléctrica Hanabanilla, ya se logró nuevamente su arrancada y se trabaja en su estabilización y fortalecimiento. «Hemos creado condiciones para intentar sincronizar los parques solares y consolidar nuestro microsistema, que es en estos momentos débil e inestable», declaró, al tiempo que subrayó la complejidad técnica del proceso.

La gobernadora, Milaxy Yanet Sánchez Armas, informó que se trabaja intensamente para sincronizar varios parques solares del territorio y fortalecer el microsistema, mientras se avanza en la solución de las más de 200 averías reportadas en la red de distribución. Para ello, desde este lunes se han fortalecido las brigadas de trabajo con cinco grupos procedentes de Santa Clara que se suman a los 40 linieros locales, y se han organizado las zonas de defensa con cuadros al frente.

Morfa González pidió a la población máxima disciplina y confianza en las indicaciones técnicas, porque «no podemos dar fechas ilusorias, pero sí prometer que no descansaremos hasta que cada villaclareño tenga luz en su hogar». También destacó que el gobierno, a través de la vicepresidenta del Consejo de Defensa, ha activado la elaboración de alimentos en puntos concentrados para distribuirlos por zonas de defensa, ante la situación de personas que llevan más de 60 horas sin electricidad.

La prioridad en Villa Clara continúa siendo la estabilización del microsistema y la protección de los servicios vitales a la población, mientras se espera la evolución de las maniobras de sincronización y se trabaja en restablecer paulatinamente el servicio eléctrico en el resto de los municipios.