Actualización del panorama electroenergético en Villa Clara

A las 7:30 a.m. de este martes, 07 Julio, Yadier Ruiz, director del Despacho de Carga en Villa Clara, dijo a CMHW que la provincia solo dispone de 38 MW, y cuentan con servicio apenas 28 circuitos considerados estratégicos en Santa Clara, Sagua la Grande, Camajuaní, Manicaragua y Cifuentes. En el resto de los territorios no se ha llegado con energía a las subestaciones eléctricas.

Se espera servir con electricidad a Caibarién, Remedios y Encrucijada, no así a Quemado, Santo Domingo Corralillo y Ranchuelo.

En el trascurso de la mañana se incorporarán varios parques y otros dos grupos de generación distribuida que se suman a los tres activados ayer y a la hidroeléctrica Hanabanilla.

Ruiz afirmó que Villa Clara ya está enlazada con occidente por la línea 110 KV por la vía Cruces, y por la línea 220 KV con Sancti Spíritus.

«Intentaremos de manera paulatina, y siempre que sea posible, ofrecer servicio a un mínimo de circuitos residenciales con más horas en apagón, una maniobra muy compleja por el elevado déficit de electricidad y la cantidad de termoeléctricas en avería o mantenimiento», precisó.

Ahora mismo solo funcionan Energás Boca de Jaruco, Energás Varadero y una unidad de CTE Ernesto Guevara. Yadier Ruiz reafirmó la debilidad e inestabilidad del sistema en este momento. (Abel Falcón Curí)