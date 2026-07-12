Acometen programa de reanimación de Santa Clara por aniversario 337 de la ciudad

En espera del 15 de julio, aniversario 337 de Santa Clara, y en el advenimiento del Día de la Rebeldía Nacional, el próximo 26 de julio, se acomete un amplio programa de reanimación de la ciudad de Marta Abreu y el Che Guevara, en aras de mejorar las condiciones de vida de la población, en medio de un contexto muy complejo para nuestro país.

De cara al aniversario 337 de Santa Clara, y en el advenimiento del Día de la Rebeldía Nacional, los próximos 15 y 26 de julio, respectivamente, en la ciudad de la patriota y Benefactora Doña Marta Abreu de Estévez y del Comandante Ernesto Che Guevara, durante este fin de semana habrá jornadas de trabajo voluntario de embellecimiento de cada sitio de esta capital provincial. Así lo explicó a la radio Osmani García López, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular.

“Celebraremos este aniversario en composición de Consejo de Defensa, están activados los 14 Consejos de Defensa de zona, para lograr mejores resultados económicos, productivos, en el orden económico y social, y elevar la calidad de los servicios, trabajamos además, en la reanimación de parques y microparques, en un trabajo intensivo; en todos los Consejos Populares este fin de semana hemos organizado jornadas de higienización de los barrios, limpieza de ríos Cubanicay y Bélico, además, se acomete la reanimación de la Circunvalación y las entradas a la ciudad, y de los sitios históricos en el casco histórico, como el Boulevard, el Parque Vidal y el Parque El Carmen, todo ello en saludo al 15 de julio y el 26 de julio, para poner a nuestra ciudad en mejores condiciones higiénicas y más bonita”, explicó el dirigente gubernamental.

Señaló que para festejar el aniversario 337 de la ciudad y el nuevo aniversario del ataque a los Cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, se acomete un amplio programa de ejecución de obras sociales y de servicios en diversas esferas como la Cultura, Deportes, Comercio y Gastronomía, donde se integran todos los organismos, entidades, formas productivas y actores económicos estatales y no estatales, para lograr una ciudad más bonita, acogedora y funcional, tal y como reclama la población.

Desde los consejos populares y con el programa Mi barrio por la Patria, bajo el concepto del trabajo comunitario integrado, se acomete este programa, el cual prevé una reanimación de la vida de la ciudad, y que se extenderá durante todo el año 2026. Todo ello tiene como premisa el mejoramiento de la calidad de vida de la población y mejoramiento de los servicios, en un escenario muy difícil, con prioridad en la atención a vulnerables.



“Es importante destacar que para estas efemérides significativas de julio, se trabaja en la reanimación de centros del casco histórico de la ciudad, como la Heladería Coppelia, el Café Literario, las hamburgueseras, la Casa del perro caliente, centros del Boulevard, también la Pizzería El Pullman, el Restaurante 1800, todo es un proceso de pintura y de remozamiento, pero con la idea central de devolver mejores ofertas al centro histórico de Santa Clara”, insistió García López.

Una estrategia importante es el paso paulatino para el cambio de matriz energética ante el cerco petrolero del gobierno de Estados Unidos contra nuestro país.

En ese sentido el presidente de la Asamblea Municipal en Santa Clara señaló que “se acomete la reconstrucción de los centros y solineras, hoy se instalan tres estaciones de cargas, dos en el Edificio 12 plantas del Sandino y uno en el 12 plantas del Riviera, donde se están poniendo contenedores con capacidad de dos kilos, donde las personas puedan recargar celulares, ventiladores, lámparas, y otros equipos, por otra parte, está en marcha el programa de iluminación de las principales vías con lámparas fotovoltaicas, además de la reparación de salas en Hospitales como el Pediátrico, el Materno y el Provincial Arnaldo Milián”.

Asimismo dijo que “está en marcha un programa de cambio de matriz energética en centros sociales, hospitales, la funeraria, hogares maternos, hogares de ancianos, casas de abuelos, centros de salud con horarios extendidos, como policlínicos, consultorios, se ha trabajado en la construcción de solineras donde se crean condiciones para que las personas puedan hacer la cocción de sus alimentos, y se instalan sistemas de bombeos fotovoltaicos, en la parte de Camacho y Capiro Alto y llegaremos otros lugares de la ciudad donde es muy compleja la llegada de agua con sistemas de bombeo más pequeños que los instala la empresa de Recursos Hidráulicos, son estrategias para, aún con un alto déficit de recursos, mejorar las condiciones de vida de la población". ( Dalia Reyes Perera)