«Hablemos», 55 años de cultura villaclareña

El 15 de junio de 1970 salió por primera vez al aire el programa Hablemos, revista cultural que representa uno de los espacios más longevos de la CMHW. Desde sus inicios se ha convertido en un punto de encuentro para especialistas de arte, invitados especiales y, sobre todo, una audiencia fiel.

¿Qué hace a Hablemos tan especial? La única forma de responder la pregunta es sintonizando este espacio de lunes a viernes a las 3:20 p. m. por la señal de la Reina Radial del Centro. Solo así se puede conocer toda la magia de su incansable promoción de la cultura cubana y villaclareña, además de convertir a la audiencia en parte central del debate.

Voces que marcan historia

La lista de personalidades que han transitado por este programa parece interminable: Domingo Machín de la Peña, José Machado González, Juana Rosa Medina Castillo, Alfredo Iturria y muchos otros. Algunos más jóvenes se unen para formar un ajiaco, tan variado como la cultura cubana misma.

Para conocer Hablemos, Vanguardia conversó con el equipo de realización que se reunió, este lunes, para un programa conmemorativo. El vínculo de varios, como Isabel Díaz de la Torre, se remonta a la primera emisión.

«Tenía 15 años en el estreno. Me sentaba con una compañera de aula a buscar libros para responder las preguntas. En ese momento no había Internet, teníamos que preparar textos sobre los temas desde antes y muchas veces acertábamos. Al acabarse el programa, venías a la emisora y recogías con Franklin Reynoso, que era el director, un cancionero, un llavero, un almanaque o una postal.

«Después que me gradué como profesional en la música, comencé a tener un espacio fijo en la década de los 80. Posteriormente, incluí la promoción de espacios artísticos, algunos de los cuales dirijo, y, por cuestiones de la edad, me suelo comunicar con el programa por vía telefónica. Llevo como especialista musical más de 40 años».

Hilda Cárdenas Conyedo, quien constituye una figura familiar para muchos oyentes como locutora, no siempre ocupó este lugar. «Pasé un tiempo amplio, cuando Machado González era director, como la titular del móvil cultural. Íbamos a la casa de los artistas, teatros e instituciones, a reportar la vida cultural villaclareña a diario para el programa. Además, elaboraba un boletín cultural que salía a las 4:00 de la tarde.

Hilda Cárdenas Conyedo protagonizó la locución del programa conmemorativo. (Foto: Fabio Artiles Vilches)

«Un buen día, alguien se fue para La Habana, otro para el extranjero, y, de momento, de la persona que iba cubriendo a las colegas, me fui convirtiendo en la titular del espacio. Lo primero que tiene que suceder cuando tú vas a desempeñar un trabajo como este es enamorarte de lo que haces.

«No importa si el artista es muy encumbrado o es alguien que empieza, para mí todo el mundo es igual. Llego al programa y tengo problemas, como cualquier ser humano, pero los dejo fuera. Me concentro en lo que debo hacer, en llevar una conversación con la hilaridad que caracteriza Hablamos.

«Estoy vinculada hace alrededor de 30 años. Cuando me gradué como especialista de crítica y apreciación del cine, esta revista cultural me abrió las puertas y comencé semanalmente una sección», comenta Idalmis Díaz Rivas.

Idalmi Díaz Rivas, trabaja como guionista del programa, dónde plasma su amor por el séptimo arte. (Foto: Fabio Artiles Vilches)

«Ese tiempo fue muy enriquecedor, porque pude compartir con especialistas, con un locutor tan entrenado, tan versátil y conocedor como Alfredo Iturria. No había una tarde que me fuera de aquí sin llevarme algo nuevo: una corrección, una idea.

«Pude establecer un vínculo con el público porque sucede así con los especialistas y más en este programa, que tiene oyentes muy fieles. Había mucha gente que seguía la sección de cine, que reconocía mi voz y daban ideas de temas o sugerencias, como igual sucede a los que están ahora. Es algo que funciona así en este espacio».

Alexander Jiménez Díaz, director del Sistema de la Radio en la provincia, entregó en vivo un reconocimiento por los 55 años del programa. (Foto: Fabio Artiles Vilches)

Por muchos años más

Más de cinco décadas después, el programa no presenta signos de jubilación. La combinación entre profesionales consolidados y voces jóvenes permiten brindar un contenido que mezcla lo mejor de la experiencia y con la frescura.

Su directora, Minerva López, tan solo lleva un año como titular en este cargo. A pesar de nunca haber dirigido un espacio como este, Hablemos la fue enamorando poco a poco.

Minerva López recibió hace un año la responsabilidad de guiar la revista cultural. (Foto: Fabio Artiles Vilches)

«El programa que tenía antes era dedicado a la familia y ya había hecho musicales, pero nunca me había atrevido con una revista cultural y no pensé que me fuera a gustar tanto. Existen muchos retos, porque vienen figuras nacionales en vivo y, a veces, aparecen de pronto. Entonces comienza la adrenalina de la interacción inesperada con ellos y buscar de pronto la música y otros requerimientos técnicos.

«Si tuviera que definirlo, diría que Hablemos es cultura».

María Ángel Méndez Sánchez no pudo terminar de guardar su título de locución y ya estaba vinculada al programa. Terminó compartiendo micrófono con Carlos Fontanills.

«Estudiaba mucho los guiones cuando empecé. Se lo pedía al guionista antes de que pasara por el asesor y ya lo leía para saber de qué iba el programa dos o tres días antes».

En este aniversario, Hablemos reafirma su compromiso con la promoción de la cultura villaclareña. La revista cultural, después de 55 años, sigue latiendo con fuerza desde el corazón de la CMHW.