Cuba abrió el medallero en Asunción y…¡Villa Clara también!

La delegación cubana abrió el domingo 10 de agosto su medallero en los II Juegos Panamericanos Junior de Asunción y la provincia de Villa Clara también, pues en el bote que conquistó la presea de bronce en la prueba de ocho con timonel venía el santaclareño Pedro Antonio González Franco, uno de los diez competidores de este territorio central en esa cita.

Los remeros cubanos cruzaron los dos mil metros con tiempo de 5:45.96 minutos, detrás de las embarcaciones de Chile (5:42.26) y Brasil (5:45.75), que se adueñaron de los metales de oro y plata, respectivamente.

Además del santaclareño Pedro González, integraron la tripulación que obtuvo la primera presea de la mayor de las Antillas en la confrontación multideportiva que acoge la capital de Paraguay, Ronny Álvarez, Henry Heredia, Keiler Ávila, Adel Gutiérrez, Leduar Suárez, Robert Fernández, Roberto Carlos Paz y Félix Puentes.