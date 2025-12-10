Reyes del deporte villaclareño en el 2025

La nadadora santaclareña Laurent Elizabeth Estrada Caraballo y su coterráneo, el gran maestro de ajedrez, Ermes Espinosa Veloz fueron seleccionados como los mejores deportistas individuales del año en Villa Clara, de acuerdo con los resultados del sondeo que anualmente realizan el Inder y la prensa deportiva en la provincia.

La ondina Laurent Elizabeth Estrada se llevó las palmas entre las mujeres. (Foto: Mónica Ramírez/JIT)

El GM Ermes Espinosa distinguido como el mejor deportista individual. (Foto: Ramón Barreras Valdés/Archivo de Vanguardia)

Por su parte, la integrante de la selección cubana de balonmano Yenifer Amanda Toledo Abreu y el voleibolista de playa Jorge Luis Alayo Moliner, también de la ciudad de Marta Abreu y el Che recibieron igual nominación en disciplinas colectivas.

Como Novato del Año fue seleccionado el torpedero cifuentense Jonathan Ramón Moreno Maderos, en tanto la tenista de mesa Estela María Crespo Cárdenas (Santa Clara) y el voleibolista de sala Marlon Yant Herrera (Santa Clara) alcanzaron los máximos honores en los acápites de evento no individual y mejor atleta contratado, respectivamente.

El reconocimiento al equipo más destacado lo acaparó las velas, el de mejor deporte individual recayó en el ajedrez y en disciplinas colectivas se llevó las palmas el béisbol, gracias a sus primeros puestos en la categoría juvenil, Pequeñas Ligas 9-10 años y el tercer peldaño en el Sub 23.

La Maestra Internacional sagüera Jinela de la Caridad Rodríguez Rivero, medallista de bronce en la Olimpiada Mundial de Ajedrez Sub 16 protagonizó el acontecimiento del Año.

Jorge Luis Alayo, el más sobresaliente en las disciplinas colectivas. (Foto: Tomada de Internet)

En el listado de los 10 mejores aparecen Melany De La Caridad Girado Bermúdez (Santa Clara-boxeo), GM Elier Miranda Mesa(Caibarién-ajedrez),José Miguel Gutiérrez Suarez (Santa Clara-voleibol), WIM Roxangel Obregón García (Placetas-ajedrez), Aniel Rolando Casanova Risquet (Santa Clara-fútbol),Thalia Moreno Reyes (Santa Clara-voleibol), Arletty de la Caridad Acosta Herrera (Sagua la Grande-taekwondo), Osdany Rodríguez Obregón (Santa Clara-béisbol), Elvis Ricardo Casanova Risquet (Santa Clara-fútbol) y Yoan Montenegro Delgado (Caibarién-béisbol.

El santaclareño Ricardo Moisés Ponce Paret, de atletismo, mereció la condición de mejor entrenador, Yaneisy Cepero Peñalver (Santo Domingo), la de mejor activista de recreación, Enrique Alceo Yanes, de la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas, la de mejor profesor de educación física y Gonzalo Álamo Álvarez (Santa Clara-levantamiento de pesas) sobresalió en el arbitraje.

Hubo un reconocimiento especial para el canotaje y el lanzador del municipio de Camajuaní Randy Cueto Pérez, quien incursionó en el béisbol profesional italiano y en la 64 Serie Nacional exhibía balance de cinco a cero, pese a su incorporación tardía al equipo de Villa Clara, debido a su compromiso en la pelota bambina.

Yisnoly Francheska López, reina cubana en los Panamericanos de Asunción no tuvo iguales entre las féminas juveniles. (Foto: Tomada de Internet)

Dos canoístas encrucijadenses: Yisnoly Francheska López Lamadrid y Anthony Lamadrid Cabrera fueron los más descollantes en el deporte juvenil. La oriunda del poblado del Santo marcó un hito para nuestro país en la corta historia de los Juegos Panamericanos Junior al erigirse en la cita de Asunción, Paraguay, en la primera exponente del deporte cubano (hombre o mujer) que obtiene tres preseas doradas, aparte de un metal de bronce, lo cual le avaló para ser nominada al Premio al Logro Deportivo, que otorga Panam Sports Awards Junior 2025 en siete categorías a atletas con actuaciones sobresalientes en el año.

Integran la decena de los bisoños más destacados: Jinela de la Caridad Rodríguez Rivero Municipio (Sagua la Grande-ajedrez),WFM Lorena Beatriz Montejo Bello ( Remedios-ajedrez),Lizandra Puentes Pérez ( Placetas--pentatlón moderno), Pedro Antonio González Franco ( Santa Clara-remos), Daniesky Castellano Perez ( Remedios-gimnasia artística), Thalía Fidelia Castillo Contreras (Santa Clara-levantamiento de pesas), Alexander Antonio César Despaigne (Santa Clara-judo), Yeronne Calet Veitía Linares( Santa Clara-boxeo) y Yoan Andrés Águila Martín(Santa Clara-béisbol). Reconocimiento especial: Anllely Capote Castellano (Santa Clara-tenis de mesa) y Yanisleidys Rodríguez Turiño (Santa Clara-natación artística).

Entre los entrenadores de esta categoría se distinguió el MN santaclareño Erick Fernández García.

En cuanto a los deportistas en situación de discapacidad Héctor Daniel Pérez Pérez (Camajuaní-ANSOC) resultó el Paratleta más Destacado, respaldado por su quinta plaza en los XXV Juegos Olímpicos de Verano Para Sordos, que acogió Tokio, Japón.

La parajudoca santaclareña Yilian Lorena Olivera Meliá (ANSOC) y el saltador de longitud remediano Jean Carlo Acevedo Ferrer (ACLIFIN) lideraron a los más brillantes en sus respectivos sexos, mientras Delvis Pérez ORelly (Santa Clara) fue el mejor entrenador. Aquí hubo mención especial para el coterráneo de este último, Juan Hernández Martín, por su participación en los Juegos Olímpicos de Verano Para Sordos.

Completan la relación de los deportistas en situación de discapacidad más destacados: Eriel Cabrera Molina (Quemado de Güïnes-paratletismo- ANSOC)), Jairo Bouza Guerra (Remedios-Paratletismo-ACLIFIM), Eduardo Davis Pérez Rosell (Encrucijada-Paratletismo-ACLIFIM) y Yaniel Pérez Torres (Remedios-paratletismo-ANCI).

Vanguardia en la encuesta deportiva de Prensa Latina

El próximo 22 de diciembre serán dados a conocer los resultados de la edición 61 de la Encuesta Deportiva de Prensa Latina, consulta que se realiza desde 1964, con la participación de medios de prensa de toda la región.

En esta oportunidad la Encuesta está dedicada al centenario del natalicio del Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, figura clave del movimiento deportivo cubano, y los cinco años de la partida del futbolista argentino Diego Armando Maradona, ganador absoluto del galardón en 1986.

Nuestro periódico ofreció su voto por la monarca mundial de triple salto al aire libre y bajo techo: Leyanis Pérez y el lanzador cubano Liván Moinelo Pita, Jugador Más Valioso en la Liga del Pacífico japonesa, y por la selección femenina de voleibol de Brasil, medallista de bronce en el certamen del orbe de la malla alta.