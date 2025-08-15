Jinela y Lorena moverán piezas en Olimpiada de Ajedrez Sub 16

Las villaclareñas Jinela de la Caridad Rodríguez Rivero (2167 puntos de Elo) y Lorena Beatriz Montejo Bello (2218) intervendrán, a partir de este sábado 16 de agosto, en la Olimpiada Mundial de Ajedrez Sub-16 por equipos, que se celebrará en Barranquilla, Colombia.

Según el reglamento del torneo, cada elenco participante deberá incluir al menos un jugador del sexo puesto. En el caso de Jinela, recién graduada de Maestra Internacional (MI), integra la formación que encabeza el Maestro FIDE Adrián Jesús Almaguel Méndez (2352), acompañado por su homólogo Osiel Alberto Alonso Orta (2280) y Felipe Herrera Benítez (2192).

En el otro equipo criollo, la WFM Lorena Beatriz competirá junto a Esley Díaz Bombino, la WFM Liennys Ferrer Naranjo (1970) y Haden Zuaznabal Duarte (2023).

Lorena Beatriz pasa por un buen momento en el juego ciencia, pues a su coronación en el nacional juvenil del año en curso, agregó a principios del presente mes el cetro en el grupo Sub-16 del Festival Panamericano de Ajedrez de la Juventud, cuya edición 35 se efectuó en Lima, Perú, donde la remediana hizo siete puntos de nueve posibles y logró su segunda norma de MI.

La Olimpiada de Ajedrez Sub-16, que tiene señalada su ceremonia de apertura para el sábado 16 de agosto, desarrollará su primera ronda el domingo 17.