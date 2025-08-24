Jinela se bronceó en Barranquilla

(Jinela de la Caridad Rodríguez Rivero (a la derecha) en la ceremonia de premiación de jugadores del cuarto tablero, entre los que resultó tercera. Prathamesh Sherla (India) y Anna Shukhman (equipo FIDE1) obtuvieron oro y plata, respectivamente. (Foto: Federación Colombiana de Ajedrez)
Osvaldo Rojas Garay
39
25 Agosto 2025
25 Agosto 2025
Publicado recientemente
La Maestra Internacional sagüera Jinela de la Caridad Rodríguez Rivero resultó la trebejista cubana más sobresaliente en la Olimpiada Mundial de Ajedrez Sub-16, al anexarse la medalla de bronce entre los defensores del cuarto tablero, tras lograr ocho puntos de nueve posibles, en el certamen que tuvo lugar en Barranquilla, Colombia.
Esa presea y el séptimo lugar alcanzado por el equipo Cuba 2 —integrado por Esley Díaz Bombino (7/9), Haden Zuaznabal Duarte (4,5/9), Liennys Ferrer Naranjo (3,5/9) y la WFM villaclareña Lorena Beatriz Montejo Bello (6,5/9) fueron lo mejor de América en el evento que reunió a jugadores de 46 países.
Por delante del mencionado colectivo criollo, que acumuló 13 rayitas, concluyeron el elenco nombrado Fide 1 —compuesto por ajedrecistas rusos—, que sumó 18 unidades, escoltado por Uzbekistán y Kazajistán, que compilaron 14 puntos, China (14), India (13), y Fide 2, igualmente con 13.
Entretanto, el Cuba 1, selección de la cual formó parte Jinela, se situó en el peldaño 25, al archivar 10 unidades. Los restantes integrantes de este conjunto fueron el Maestro FIDE Adrián Jesús Almaguer Méndez (5 de 9), Felipe Herrera Benítez (5,5/9) y Osiel Alberto Alonso Orta (4/9).
Según el reglamento del torneo, cada representación debía incluir al menos un jugador del sexo opuesto.