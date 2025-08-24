Jinela se bronceó en Barranquilla

La Maestra Internacional sagüera Jinela de la Caridad Rodríguez Rivero resultó la trebejista cubana más sobresaliente en la Olimpiada Mundial de Ajedrez Sub-16, al anexarse la medalla de bronce entre los defensores del cuarto tablero, tras lograr ocho puntos de nueve posibles, en el certamen que tuvo lugar en Barranquilla, Colombia.

Jinela de la Caridad Rodríguez defendiendo el cuarto tablero del equipo Cuba 1. (Foto: Tomada de Internet)

Jinela defendiendo el cuarto tablero en Barranquilla. (Foto: Tomada de Internet)

Esa presea y el séptimo lugar alcanzado por el equipo Cuba 2 —integrado por Esley Díaz Bombino (7/9), Haden Zuaznabal Duarte (4,5/9), Liennys Ferrer Naranjo (3,5/9) y la WFM villaclareña Lorena Beatriz Montejo Bello (6,5/9) fueron lo mejor de América en el evento que reunió a jugadores de 46 países.

Por delante del mencionado colectivo criollo, que acumuló 13 rayitas, concluyeron el elenco nombrado Fide 1 —compuesto por ajedrecistas rusos—, que sumó 18 unidades, escoltado por Uzbekistán y Kazajistán, que compilaron 14 puntos, China (14), India (13), y Fide 2, igualmente con 13.

Entretanto, el Cuba 1, selección de la cual formó parte Jinela, se situó en el peldaño 25, al archivar 10 unidades. Los restantes integrantes de este conjunto fueron el Maestro FIDE Adrián Jesús Almaguer Méndez (5 de 9), Felipe Herrera Benítez (5,5/9) y Osiel Alberto Alonso Orta (4/9).

El equipo Cuba 2, en el que jugó la villaclareña Lorena Beatriz Montejo Bello (primera a la derecha), ocupó el séptimo lugar. (Foto: Tomada de Internet)

Según el reglamento del torneo, cada representación debía incluir al menos un jugador del sexo opuesto.