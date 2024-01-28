Leopardos enfrentarán a los Gallos en su primera salida

Los Leopardos de Villa Clara enfrentarán a los Gallos de Sancti Spíritus en su primera salida en la 64 Serie Nacional de Béisbol, el próximo martes 2 de septiembre, en el estadio José Antonio Huelga.

La manada que dirige Ramón Virgilio Moré Flaqué, ocupante de la décima plaza en el pasado campeonato, permanecerá en predios yayaberos hasta el domingo 7 de septiembre, para desarrollar su compromiso particular de cinco partidos contra los espirituanos, que tendrán de regreso en el puesto de mando al olímpico Eriel Sánchez, el piloto que los condujo en las versiones 60 y 61, con un meritorio tercer lugar en esta última edición.

Luego del tope con los Gallos, los Leopardos de Mongo Moré seguirán en la carretera para moverse hacia la Atenas de Cuba, donde rivalizarán con Matanzas en el Palacio de los Cocodrilos, del 9 al 14 de septiembre. El martes 16 de septiembre debutarán en su cuartel general, el estadio Augusto César Sandino, ante los Cachorros de Holguín.

El monarca de la temporada que se avecina representará a Cuba en la Baseball Champions League Américas, prevista para abril de 2026.