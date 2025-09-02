Anuncian alineación regular de Villa Clara para el debut contra los Gallos

Ramón Virgilio Moré Flaqué todavía no ha precisado bien el orden en la alineación, pero ya tiene decidido los hombres que saldrán ese martes 2 de septiembre al estadio José Antonio Huelga, para enfrentar a los Gallos de Sancti Spíritus en la jornada inaugural de la 64 Serie Nacional de Béisbol.

De la receptoría se hará cargo el novato Yoan Montenegro Delgado, el cuadro será defendido por Enmanuel Sañudo Rodríguez (1B), Elio Alfredo Álvarez Águila (2B), Yuri Marcos Fernández de Armas (3B) y el torpedero Ariel Díaz Paret.

Custodiarán los jardines Yoasniel Emilio Pérez Moreno (LF), Elicer Arrechavaleta García (CF) y el capitán Mailon Tomás Alonso Toledo (RF), mientras que Luis Darío Machado Santana fungirá como bateador designado.

El timonel de lo Leopardos ratificó que el cifuentense Raidel Alfonso Martínez, con dos sonrisas contra los Gallos en series nacionales, será el encargado de subir la lomita en busca de la primera victoria de los villaclareños.