Destacan peloteros villaclareños en inauguración de Copa Mundial Sub-18

Los villaclareños Jonathan Moreno y Yoan Águila sobresalieron a la ofensiva en el triunfo de la selección cubana por la vía del nocao frente a Sudáfrica, 10 carreras a 0, en la jornada inaugural de la Copa del Mundo de Béisbol Sub-18, que se efectúa en Okinawa, Japón.

Entre ambos jugadores ligaron cuatro de los seis indiscutibles de los criollos, que aprovecharon similar cantidad de pifias de sus adversarios, para apuntarse el éxito.

Yoan Águila también inscribió el nombre de Villa Clara en el primer choque de la Copa. (Foto: Tomada de Jit)

El torpedero Jonathan Moreno, capitán del elenco de la Mayor de Las Antillas, compiló de 3-2 y pisó la goma en dos ocasiones, idénticos dígitos que su comprovinciano, el jardinero Yoan Águila.

Los pupilos del tunero Abeicy Pantoja contaron con una excelente labor monticular del espitirituano Leandro Forteza, quien en cinco capítulos admitió un solitario inatrapable y liquidó a cinco bateadores contrarios por la vía de los strikes.

Ubicados en la llave A, los antillanos enfrentarán este sábado 6 de septiembre a Italia, que sucumbió ante la escuadra anfitriona, 1 a 4 y, después chocarán en las fechas siguientes con Japón, Puerto Rico y Corea del Sur, que doblegó a la representación boricua, 5 a 2.

El equipo Cuba, capitaneado por Jonathan Moreno (de frente en la foto) celebra el triunfo contra Sudáfrica. (Foto: Tomada de Jit)

En el grupo B, Estados Unidos pintó de blanco a Panamá, 9 a 0, y Alemania superó al conjunto australiano, 5 a 4. Este segmento lo completan las novenas de China y China Taipéi.

De cada apartado avanzarán tres planteles a la súper ronda del 11 al 13 de septiembre, y el domingo 14 se definirá el monarca del torneo con un duelo entre los dos mejores en esta etapa del campeonato.