Tres cambios en equipo cubano a la Copa América de Béisbol

Apenas han transcurrido cinco días de haberse dado a conocer la plantilla oficial del equipo que nos representará en la Copa América de Béisbol, en Panamá del 13 al 22 del actual mes, y ya se han producido tres cambios en la nómina criolla.

Primero se supo que el lanzador capitalino Frank Herrera ocupará el puesto del zurdo villaclareño Darío Sarduy en el cuerpo de picheo, pues el manicaragüense —según se ha dicho— presenta problemas de salud que le impidieron estar en forma para el certamen y, por tanto, ahora la provincia solo estará representada en la lid por el torpedero Cristian Rodríguez.

Luego la Federación Cubana de Béisbol y Sóftbol (FCBS) anunció que el mayabequense Dennis Laza entrará en el equipo por Alfredo Despaigne, debido también a un padecimiento médico de última hora del toletero granmense.

Y en las últimas horas se dio a conocer que el guardabosque de los Cachorros de Holguín Yasiel González entrará en el conjunto cubano por Yoel Yanqui, quien no podrá integrar el equipo por el incumplimiento de los trámites migratorios para viajar de Nicaragua a Panamá, según informó la Federación Nacional de Béisbol.

Como se ha divulgado, el plantel cubano que se prepara en Matanzas, debutará frente a Nicaragua el viernes 13 de noviembre y luego se medirá a Venezuela (14), República Dominicana (15), México (16) y Curazao (17).