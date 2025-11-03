Atletismo en Villa Clara: voluntad que mueve montañas

Durante el año 2025, el atletismo villaclareño experimentó una temporada de transición en cada una de las categorías competitivas. Desde los escolares hasta el alto rendimiento, todos los atletas fueron pieza fundamental en el desarrollo del deporte rey en la provincia. Cada arrancada supuso en sí, una victoria ante los obstáculos. Crecer en la adversidad brindó al equipo la posibilidad de transformar el escenario.

En los eventos nacionales, el equipo provincial no logró ubicarse entre los ocho primeros lugares, alcanzando el noveno puesto en la categoría escolar, el séptimo en el pioneril y juvenil, y un cuarto lugar en la categoría de mayores. Sin embargo, varios atletas ya están bajo la mira de los posibles prospectos.

Para el año 2026, las proyecciones son alentadoras. Un nuevo grupo de atletas, especialmente en las categorías 13 y 14 años, ha mostrado un notable ascenso en su rendimiento. Según Carlos Herrera Villa, comisionado de atletismo en Villa Clara, la mayoría de estos jóvenes lograron clasificar a las finales en las zonas escolares, lo que augura un futuro prometedor para el atletismo en la provincia.

En el ámbito internacional, Villa Clara tuvo una destacada participación en el Nácar Internacional Escolar, donde compitieron atletas de las categorías 13, 15 y 16 años, tanto en la rama femenina como masculina. En este evento, se obtuvieron dos medallas de plata y dos de bronce. La atleta Naomi Laujar, del municipio de Remedios, fue reconocida como la más destacada gracias a sus sobresalientes resultados en salto de longitud y triple salto.

«Su somatotipo y rendimiento han despertado el interés del equipo nacional, a pesar de su corta edad», asegura el comisionado del deporte rey.

Dos atletas paralímpicos de Remedios brillaron en el Parapanamericano Juvenil de Chile. Jairon Bouzá conquistó dos medallas de plata en las pruebas de 100 y 200 metros planos, mientras que Jean Carlos Acevedo se alzó con la medalla de oro en salto de longitud. Ambos, fueron considerados los atletas más destacados de la delegación cubana en su categoría.

A pesar de los buenos resultados, Herrera Villa reconoció que las condiciones técnicas de las pistas en la provincia no son las más adecuadas para alcanzar logros de alto nivel.

«Actualmente, ninguna de las pistas existentes en Villa Clara cumple con los estándares óptimos para el entrenamiento de alto rendimiento. No obstante, gracias al esfuerzo y compromiso de los entrenadores y atletas, se han mantenido resultados competitivos», sentenció.

La pasión y dedicación de quienes dejan huellas en pista y campo en Villa Clara supera las limitaciones materiales. Hoy día el esfuerzo propio marca los tiempos y la velocidad con la que la familia del atletismo sobrepasa las dificultades. Títulos y medallas son a penas un recordatorio de que la voluntad mueve montañas, porque entre campo y pista hay gigantes que imponen récord en saltos de obstáculos.