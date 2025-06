Planta Mecánica: la fragua de las industrias cubanas

La empresa villaclareña Planta Mecánica, sin renunciar a su razón de ser: garantizar partes y piezas para los centrales azucareros, también pretende convertirse en la sala de emergencias de las industrias cubanas, para reafirmar su condición de fábrica de fábricas, como también se le denomina.

Considerada uno de los jalones más importantes de la etapa de industrialización en Cuba, como la definió el Comandante Ernesto Che Guevara en el acto inaugural del 3 de mayo de 1964 en su condición de ministro de Industrias, mantiene su liderazgo en el país en la rama sideromecánica.

«Los resultados alcanzados en el 2024 y los primeros meses de este año, demuestran que la industria va por buen camino», expresó Ariadna Gattorno Ramírez, directora de la UEB Pailería y Maquinado. a

«A pesar del déficit de recursos, la situación energética, y las limitaciones con los gases industriales, en la etapa precedente cumplimos los planes de producción y ventas. Este año, en el balance anual del Ministerio de Industrias, fuimos reconocidos por la estabilidad alcanzada.

«Debido a la importancia de nuestras producciones dirigidas a sectores priorizados, entre ellos, la Empresa Productora de Níquel y Cobalto, de Holguín. Desde el punto de vista energético estamos protegidos para cumplir con los compromisos contraídos. Antes de efectuar una colada, pedimos permiso al Despacho de Carga para proceder a la fundición en el horario de la madrugada, de menor demanda eléctrica».

De la rama azucarera a las termoeléctricas y otros sectores

Si en un primer momento Planta Mecánica centraba su atención en la fabricación de componentes para centrales azucareros, en los últimos años ha sumado a la cartera de negocios nuevos clientes.

La única industria de su tipo en el país capaz de fundir piezas de mediano y gran porte, al contar con talleres de pailería y tratamiento térmico, tiene por delante nuevas encomiendas asociadas a la reconversión tecnológica de las centrales termoeléctricas Lidio Ramón Pérez (Felton), de Holguín, y Antonio Guiteras, de Matanzas.

Con 61 años de vida, la fábrica de fábricas continúa su andar con la adquisición de nuevas máquinas para componer partes y piezas para sectores priorizados de la economía cubana. (Foto: Ramón Barreras Valdés)

«También cumplimos con nuestro encargo social, con la rehabilitación del mobiliario y portasueros del hospital provincial clínico quirúrgico universitario Arnaldo Milián Castro, y el universitario ginecobstétrico Mariana Grajales, a cargo de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Metalmecánica Anastasio Cárdenas, de Camajuaní, que incursiona, además, en la restauración de pupitres escolares», destacó Ariadna.

Convertida en la sala de urgencias de las entidades villaclareñas y de otras provincias, la fábrica de fábricas apoya, además, la reparación de equipos de las rutas de Ómnibus Urbanos, y aporta piezas de repuesto para el Grupo Empresarial de Tabaco de Cuba (Tabacuba), la Torrefactora de Café, la Empresa de Productos Lácteos, la UEB Carpintería y Producciones Madeca de la Empresa Agroforestal, Servicios Comunales y Recursos Hidráulicos. Sus aportes se extienden a la industria cementera, y la fabricación de zapatas de freno para la Unión de Ferrocarriles de Cuba. También incorpora producciones alternativas a partir de la actividad de laminado que no demandad el proceso de fundición.

Tecnología de punta a favor del desarrollo, las exportaciones y nuevos encargos

Para responder a los requerimientos de los clientes, en Planta Mecánica ha sido determinante la novedosa tecnología de procedencia rusa instalada en el área de fundición, que ahorra energía y permite producir piezas de calidad.

La tecnología adquirida en el año 2021 oxigenó el Taller de Fundición, al contar con una nueva línea de moldeo para piezas, carros transportadores, y un horno por arco eléctrico que humaniza y aligera el trabajo, además de recuperar casi el 90 % de la arena empleada en la fundición, que antes desechaban. La maquinaria eleva los niveles productivos y da respuesta en menos tiempo a más clientes.

En Planta Mecánica, tornos con años de explotación todavía activos marchan a la par de la nueva tecnología, para cumplir en tiempo los pedidos de clientes de todo el país. (Foto: Ramón Barreras Valdés)

La fábrica de fábricas incursiona también en las exportaciones. En el 2023 procedieron al primer envío de piezas de repuesto para la industria azucarera dirigidas a Centroamérica con resultados satisfactorios.

«Este año contamos con otras ofertas en proceso de licitación, a fin de reiniciar las ventas al exterior, además de estudiar nuevos posibles mercados».

Como en otros sectores, el éxodo del personal hacia labores más atractivas también se hace sentir, ante la alta competencia con los nuevos actores de la economía.

Sin embargo, como expresó Ariadna, obreros con un alto sentido de pertenencia hacia la industria no se han marchado, satisfechos con sus aportes diarios. A ello se suma una mejor atención al hombre y salarios acorde con el sistema de pago a destajo y por resultados, y el reparto trimestral de las utilidades. En abril incrementaron el ritmo productivo y concluyeron mayo con indicadores favorables.

Cuando una mujer

Ariadna Gattorno Ramírez, directora de la UEB Pailería y Maquinado asume con seriedad y compromiso un cargo tradicionalmente ocupado por hombres.

Relata la joven graduada de Licenciatura en Estudios Socioculturales, que en el año 2018 se incorporó a Planta Mecánica como secretaria del director de la UEB que ahora dirige, pero siempre se interesó por el proceso fabril.

Ariadna Gattorno Ramírez, directora de la UEB Pailería y Maquinado. (Foto: Ramón Barreras Valdés)

«En mi condición de secretaria no perdí tiempo y comencé a prepararme. Soy activa y no me gusta la monotonía. De esta forma, empecé a adentrarme en el mundo de los talleres y vincularme con los técnicos, y pasé a especialista de Producción. «Luego, a jefa de Taller, hasta que en el 2023 me propusieron el cargo de directora de la UEB, una responsabilidad que mantengo hasta nuestros días».

Ariadna lleva a punta de lápiz la producción diaria que depende de las fundiciones. De ahí que parte del trabajo esté dirigido al laminado, con el apoyo de las novedosas máquinas, y a la espera del arribo de otras que le impriman mayor vitalidad a los talleres.

«En la UEB continúa el proceso inversionista. Recientemente recibimos un equipo para el conformado de chapas de angulares y vigas, y próximamente contaremos con una cámara de sandblast, empleada en la limpieza de piezas metálicas antes de proceder a la pintura.

«Contamos, además, con una máquina de soldar y un pantógrafo industrial para cortar planchas metálicas con mayor precisión, así como una arrolladora para fabricar tanques y tuberías de agua. Las inversiones están planificadas por etapas, acorde con el presupuesto asignado por el país».

Planta Mecánica mantiene un estrecho vínculo con la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas y escuelas de la enseñanza politécnica, abierta a nuevos profesionales, técnicos y obreros calificados, para seguir haciendo historia.