Agasajan a trabajadores hidráulicos

Antonio Rodríguez Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, reconoció la valía de las mujeres y hombres del sector, quienes en medio de limitaciones, ejecutaron acciones que elevan la calidad de vida del pueblo, durante el acto nacional por el Día del Trabajador Hidráulico, cuya sede mereció Villa Clara.

En la ceremonia, fueron reconocidas las provincias de Villa Clara, Ciego de Ávila, Las Tunas y Artemisa, por los resultados alcanzados en un año lleno de retos. (Foto: Idalia Vázquez Zerquera)

La fecha coincidió con el aniversario 63 del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, creado a propuesta del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, para impulsar la ejecución de obras que permitieran embalsar las aguas ante sequías prolongadas, y contrarrestar las inundaciones causadas por intensas lluvias tras el paso de eventos meteorológicos.

En la ceremonia efectuada en el Complejo Hidráulico Jibacoa-Hanabanilla, en el municipio de Manicaragua, presidida por Susely Morfa González, miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Villa Clara, y por la gobernadora provincial, Milaxys Sánchez Armas, recibieron diplomas de reconocimiento la Unidad Empresarial de Base (UEB) de Aprovechamiento Hidráulico de Pinar del Río, Villa Clara y Santiago de Cuba, la de Mantenimiento y Reparación de Bombas; las empresas de Acueducto y Acantarillado de Manzanillo, Aguas del Oeste, Cubahidráulica, la UEB de Mantenimiento y Reparación de Obras Hidráulicas de Guantánamo, y Holplast.

El reconocimiento a los hidráulicos villaclareños y de otras provincias tuvo lugar en el Complejo Hidráulico Jibacoa-Hanabanilla, situado en el macizo montañoso de Guamuhaya en Manicaragua. (Foto: Idalia Vázquez Zerquera)

Asimismo, el trabajador todavía activo del Complejo Hidráulico Jibacoa-Hanabanilla Ángel Narciso Rodríguez Quintana, Héroe del Trabajo de la República de Cuba, mereció un reconocimiento especial, así como el pentacampeón olímpico de lucha Mijaín López Núñez,y el pelotero Ariel Pestano Valdés; ambos, glorias deportivas cubanas invitados a la ceremonia.

Ángel Narciso Rodríguez Quintana, conocido por el Papa, trabajador del Complejo Hidráulico Jibacoa-Hanabanilla y Héroe del Trabajo de la República de Cuba, recibió un reconocimiento especial. (Foto: Idalia Vázquez Zerquera)

Mujeres y hombres con 50 años de labor ininterrumpida y una relevante trayectoria en el sector recibieron el Sello Faustino Pérez, instituido por la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en honor al Comandante del Ejército Rebelde que fungió como primer presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos.

Por su parte, Lizardo González Saavedra, al frente de la Delegación Provincial de Recursos Hidráulicos en Villa Clara, recibió, por su destacado desempeño, la felicitación de las autoridades del Partido y Gobierno en la provincia, del presidente del INRH, Antonio Rodríguez Rodríguez, así como de Misael Rodríguez Llanes, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción, y Maglin del Sol Martínez, máxima autoridad sindical en el territorio villaclareño.

Trabajadores con 50 años de labor ininterrumpida y una relevante trayectoria en el sector recibieron el Sello Faustino Pérez. (Foto: Idalia Vázquez Zerquera)

El Complejo Hidráulico Jibacoa-Hanabanilla, lugar donde tuvo lugar el acto nacional por la fecha, monitorea el único lago artificial intramontano de Cuba. Su estado constructivo y conservación es el resultado del quehacer de sus trabajadores, quienes también fueron agasajados en la jornada de este viernes.